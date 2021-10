Ranieri: “Mourinho è unico, ricordo un gesto che fece dopo il mio esonero”

Claudio Ranieri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SporWeek in cui ha parlato della sua nuova avventura fuori dall’Italia, in Inghilterra. In Premier League, infatti, l’italiano viene visto come una vera e propria star.

“Sono al Watford per salvare la squadra e porre le basi per aprire un ciclo. Mi piace seminare: se poi tocca ad altri raccogliere sono contento lo stesso“.

“Mourinho è unico. Ricordo che dopo il mio esonero dal Leicester si presentò per solidarietà in sala stampa con una t-shirt con le mie iniziali, CR, sul petto. Gli auguro ogni bene alla guida della Roma“.

Grandi elogi di Claudio Ranieri a José Mourinho, il quale ha sempre dimostrato grande affetto per l’allenatore italiano.

Dopo la vittoria della Premier League con il Leicester, la carriera di Ranieri non è stata molto entusiasmante. Il tecnico italiano è ora ritornato nel campionato inglese per stupire tutti ancora una volta.