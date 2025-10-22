Ranucci, Giuseppe Conte in piazza: “Fdi ritiri la querela”

A distanza di una settimana dall’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, in piazza Santi Apostoli a Roma si è tenuta una manifestazione di solidarietà per il conduttore. Ad organizzarla è stato il Movimento 5 Stelle, ma a prendere parte sono stati anche altri esponenti politici e diversi giornalisti.

“Fdi ritiri la querela” – La scorsa settimana il noto giornalista di Report è stato vittima di un attentato intimidatorio davanti all’abitazione a Pomezia. Fortunatamente non ci sono stati feriti e vittime.

Per dimostrare solidarietà nei confronti di Ranucci, stamani si è tenuta una manifestazione in suo onore. In occasione di tale evento, Giuseppe Conte ha così espresso la sua vicinanza all’uomo:

“Per una stampa libera occorre una politica responsabile, le due cose vanno insieme. Le istituzioni devono fare in modo che i giornalisti possano svolgere il loro lavoro. Questo riguarda tutta la politica. Il partito della presidente del Consiglio dovrebbe ritirare una querela nei confronti di Sigfrido Ranucci, e così dovrebbero fare i singoli ministri. Io sono stato presidente del Consiglio, anche di fronte agli articoli più pesanti non ho mai querelato nessuno. Una politica responsabile dovrebbe rispettare i giornalisti, soprattutto nelle sedi istituzionali, perché è lì che c’è la massima attenzione della pubblica opinione”.

Ha poi aggiunto:

“Una politica responsabile non può sventolare carote o offrire gogne. Una politica responsabile dovrebbe adottare una legge in parlamento contro le azioni legali temerarie, quelle fatte per intimidire la libera stampa. Deve subito adottare una legge per adeguare la nostra disciplina al regolamento europeo, riforma della Rai non più sotto il piede del governo. Non è che l’Europa possiamo solo ascoltarla quando ci chiede tagli al welfare e più armi. Una politica responsabile deve consentire alla commissione di Vigilanza e controllo sulla Rai di poter operare e di non stare più in paralisi”.

Ranucci, dal canto suo, ha voluto precisare di aver ricevuto la chiamata da parte della premier Giorgia Meloni: “Ho ricevuto la solidarietà da parte del governo, la premier Giorgia Meloni mi ha chiamato”. Ha poi ammesso di aver ricevuto svariate querele temerarie, due proprio oggi, aggiungendo: “Ho ricevuto denunce e querele da mezzo governo, ma alcune di queste sono state ritirate: un bel segnale per la democrazia”.