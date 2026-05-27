Rao torna a Napoli: “Chiedo scusa”

Emanuele Rao si è preso Bari con la semplicità dei ragazzi che hanno ancora tanta strada davanti, ma anche con la personalità di chi sa già stare sotto pressione. Il giovane talento di proprietà del Napoli, protagonista di una stagione importante in Serie B con la maglia biancorossa, ha voluto mandare un messaggio chiaro ai tifosi pugliesi dopo alcune polemiche nate nelle ultime settimane: parole sincere, sentite, che hanno colpito molti appassionati

Orgoglio per Bari

Rao ha ribadito di essere orgoglioso dell’esperienza vissuta a Bari, una piazza calda e passionale che gli ha permesso di crescere sia dal punto di vista calcistico che umano. Il classe 2006 ha sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia biancorossa, diventando uno dei giovani più interessanti del campionato cadetto grazie alle sue qualità tecniche, alla velocità e alla capacità di saltare l’uomo.

Nel suo messaggio non sono mancate anche delle scuse rivolte a chi si è sentito deluso o ferito da alcune situazioni legate al rapporto tra Bari e Napoli. Un gesto di maturità da parte di un ragazzo ancora molto giovane, ma già abituato a convivere con aspettative importanti. Le sue parole hanno mostrato rispetto verso una tifoseria che, nonostante le difficoltà della stagione, ha sempre sostenuto la squadra.

Aria di permanenza a Napoli?

Resta ora da capire quale sarà il futuro di Emanuele Rao. Dopo l’esperienza positiva a Bari, il giovane azzurrino tornerà a Napoli con maggiore consapevolezza e con un bagaglio importante accumulato in Serie B. La sensazione è che il club partenopeo voglia osservare da vicino la sua crescita prima di prendere una decisione definitiva. Rao ha dimostrato talento, personalità e maturità, qualità che potrebbero convincere l’ambiente azzurro a puntare su di lui già nella prossima stagione. Molto dipenderà anche dalle scelte tecniche e dallo spazio che il Napoli sarà disposto a concedere ai giovani, ma il suo nome è sicuramente uno di quelli da seguire con attenzione in vista del futuro.