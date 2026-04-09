Raoul Bova dice addio a Beatrice Arnera: i retroscena della rottura

La relazione tra Raoul Bova e Beatrice Arnera, stando a quanto trapelato, già sarebbe giunta al capolinea. A rivelare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano.

La nota esperta di gossip ha riferito di essere certa che i due attori non stiano più insieme. Il motivo della rottura? Dopo una lite furiosa, il cinquantaquattrenne avrebbe riflettuto sul loro rapporto ed, alla fine, avrebbe deciso di mettervi un punto.

Attualmente, nessuno dei due personaggi coinvolti si è espresso sulla questione; optando per la via del silenzio. Se la voce fosse vera, la notizia creerebbe molto scalpore. Entrambi i professionisti dello spettacolo per iniziare la loro relazione hanno dovuto affrontare i loro ex, Rocio Munoz Morales ed Andrea Pisani.

Come tutti ricordano Raoul, quasi un anno fa, è stato protagonista di una vicenda mediatica che si è sviluppata per diversi giorni. I suoi audio, diffusi da Fabrizio Corona, nel giro di poche ore hanno fatto il giro del web. Anche Beatrice è reduce da un periodo non affatto semplice. La separazione con il cabarettista, padre di sua figlia, è stata tutt’altro che pacifica. In più di un’occasione, infatti, il comico ha ribadito di aver scoperto l’inizio della love story tra l’ex moglie e Bova tramite i giornali, quando il loro matrimonio non era ancora terminato.

Qualche giorno fa, l’attrice ha eliminato tutti i post dal suo profilo Instagram. Secondo alcuni, la Arnera avrebbe rimosso le immagini per non leggere la valanga di critiche di cui era inondata. Ora, però, sorge la possibilità che dietro tale decisione ci sia un’altra motivazione: la fine della storia con Raoul.