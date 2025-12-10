Raoul Bova:” Il mio matrimonio con Rocio era finito da tempo”

Settimana prossima, Raoul Bova sarà intervistato da Arianna Meloni e Francesca Barra. Gli argomenti principali saranno l’uso dei social network e il loro rapporto con la privacy. Chi meglio dell’attore può esprimersi sulla questione?

Poco tempo fa, infatti, alcuni suoi audio, rivolti alla giovane Martina Ceretti, hanno fatto il giro del web. Proprio tali registrazioni hanno messo fine al suo matrimonio con Rocio Munoz Morales. Come lo stesso romano ha affermato recentemente al “Corriere Della Sera”, il suo rapporto con l’ex moglie era, ormai, finito da tempo.

Le sue parole sulla vicenda: “È vero, è stata un’esperienza in parte traumatica, certamente molto coinvolgente per la rabbia, il dolore e lo stupore. Quando succedono queste cose, ti senti improvvisamente come se fossi denudato in piazza, senza poter opporre resistenza“.

Inaspettatamente, a tendergli la mano in questa situazione così dolorosa sono state l’ex moglie Chiara Giordano e la suocera. “Ho avuto l’aiuto di tanti amici. I miei figli, la mia ex moglie Chiara e mia suocera, Annamaria Bernardini de Pace, che mi conoscono bene, mi sono stati vicini e mi hanno permesso di sbollire la rabbia. In queste situazioni la parte più difficile è difendersi, dagli odiosi commenti social. Ma soprattutto da un tizio che si è particolarmente fissato su di me e mi ha aggredito ingiustamente.”

Bova nel corso dell’ intervista ha rilasciato una grande indiscrezione:”Nell’accordo di separazione ho voluto una clausola, che abbiamo firmato entrambi, in forza della quale nessuno di noi deve parlare della nostra storia né delle nostre figlie. Quindi, mi scusi, ma questo discorso finisce qui”.