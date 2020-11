Raoul Bova pubblica una foto su Instagram con un giovane ragazzo: chi è?

Raoul Bova era finito al centro del gossip dopo aver sfilato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma assieme alla sua compagna Rocio Munoz Morales. In quell’occasione, l’attore romano suscitò molta preoccupazione nei fan a causa del suo aspetto fisico. Bova è apparso smagrito e con il viso scavato e in molti si sono chiesti come mai.

Alla fine, la risposta è arrivata proprio dall’attore, il quale ha ammesso di non aver passato un bel periodo a causa della morte dei genitori avvenuta a poca distanza l’uno dall’altro. Tuttavia, pare che ora Raoul Bova sia tornato in sé.

LA FOTO CHE STA FACENDO IL GIRO DEL WEB – Raoul Bova il 14 luglio ha pubblicato su Instagram una foto con un bellissimo ragazzo che solo ora sta facendo il giro del web. I due appaiono felici e la cosa che ha sconvolto i fan è proprio l’estrema bellezza e somiglianza tra loro.

In molti lo hanno scambiato per il figlio, tuttavia, non è proprio così: Mattia Bova è il nipote del famoso attore romano, figlio di Tiziana Bova. Il ragazzo è cresciuto a Roma ma è solito frequentare anche la zona di Roccella Jonica, in Calabria, di cui è originaria la famiglia di Raoul Bova.

I due si somigliano moltissimo: occhi grandi e azzurri, sorriso ipnotizzante e forma perfetta. Alcuni follower dell’attore sono convinti che Mattia seguirà le orme dello zio, chi lo sa. “Che bella giornata passata insieme” scrive l’attore romano, lasciando intendere di avere un buon rapporto con il nipote. Tuttavia, Raoul Bova non è solito condividere foto molto personali sui social. Per vedere la foto clicca qui.