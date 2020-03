Rap e Pop mix vincente: Elisa e Marracash o Michielin e Fibra?

In periodo di crisi evidente, anche il mondo musicale ne è rimasto colpito con la cancellazione di tutti gli eventi fino ai primi di aprile, come da decreto. Questo ha inevitabilmente innescato un effetto domino senza precedenti ma, per fortuna, le uscite musicali continuano senza particolari problemi.

Tra le tante uscite del venerdì, due featuring assolutamente da ascoltare che vedono la collaborazione di due dei rapper “intoccabili”: Fabri Fibra e Marracash. Al loro fianco due donne dalla voce particolare e dal pop travolgente: Elisa Toffoli e la più giovane Francesca Michielin.

IL POP CHE AIUTA IL RAP:

Partiamo con King Marracash feat. Elisa Toffoli nel brano “NEON – Le Ali”. Il brano come ci spiega il rapper non è stato inserito da subito in “Persona”, il suo ultimo disco, dati gli stretti tempi di pubblicazione. L’uscita di questo brano, inaspettato, è stata infatti annunciata sui social due giorni fa, così all’improvviso:

“Qualche mese fa, nel bel mezzo della notte e della mia crisi esistenziale, mi ha scritto Elisa. Si era filmata mentre cantava al piano un ritornello che aveva scritto appositamente per me, meraviglioso. Erano anni che parlavamo di fare qualcosa insieme, esattamente da In Radio, un brano che avrei voluto cantasse lei ma che non eravamo riusciti a finalizzare. Quel messaggio ricevuto di notte aveva squarciato il buio della mia disperazione… una delle migliori voci italiane di tutti i tempi aveva scritto una canzone per me, pensata apposta per me! Avevo bisogno di quella dose di fiducia come di acqua nel deserto. Abbiamo parlato per ore, del passato, della depressione, di come siamo fatti”

Ad accompagnare il singolo una grafica decisamente particolare che ricorda molto la copertina del film: “Il Silenzio Degli Innocenti” (1991 – diretto da Jonathan Demme, interpretato da Jodie Foster e Anthony Hopkins).

Sicuramente un featuring che funziona, con Elisa più lucente che mai, che potrebbe cantare qualsiasi cosa e la renderebbe unica. E così, si può dire che, Marracash ed Elisa hanno concluso al meglio “Persona”, a cui mancavano forse due belle ali per prendere definitivamente il volo.

IL RAP CHE AIUTA IL POP:

Ed ora concentriamoci sull’altra uscita di oggi; rispetto alla prima, qui il rap aiuta il pop di una giovanissima Francesca Michelin. “MONOLOCALE” feat Fabri Fibra ne è il risultato. I due avevano già collaborato insieme per il singolo di Carl Brave “Fotografia”che ai tempi fu un vero e proprio successo, e la strofa di Fibra in “Monolocale” è il giusto compromesso che rende la traccia ancora più incisiva e ritmata.

La Michielin è sicuramente nel panorama musicale attuale un cavallo di punta del cantautorato femminile anche se a volte, risulta non del tutto compresa dal pubblico. Pubblico che nemmeno dopo la partecipazione a Sanremo e poi all’Eurovision con “Nessun grado di separazione” le ha permesso di raggiungere quel livello di mainstream che alcune sue tracce meriterebbero. Dal 2019 con l’uscita di “CHEYENNE” feat. Charlie Charles e della successiva “GANGE” feat. Shiva, è chiara la linea che la giovane artista vuole seguire per il suo ritorno sulle scene: un pop contaminato da un velo di underground. E noi speriamo che questa sia la giusta chiave per una partenza tutta in discesa, date le sue capacità stilistiche e di scrittura, decisamente invidiabili a molti.