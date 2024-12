Rashford tra i cedibili dello United, ci pensa anche il Napoli

Il Man Utd non ha soldi da spendere a gennaio, a meno che non faccia delle vendite, e lo status di giocatore cresciuto in casa di Marcus Rashford lo rende un candidato ovvio, in quanto il suo trasferimento rappresenterebbe un puro profitto. lo United era disposto ad ascoltare le offerte per Rashford in estate, ma non c’erano pretendenti

Marcus Rashford è uno dei tanti giocatori del Manchester United disponibili per la cessione, mentre l’INEOS cerca di raccogliere fondi da reinvestire nella squadra. In estate lo United era disposto ad ascoltare offerte per Rashford, 27 anni, ma non c’erano pretendenti che volessero ingaggiarlo. Si pensa che la situazione non cambierà, a meno che l’attaccante non migliori drasticamente sotto la guida del nuovo allenatore Ruben Amorim.

Tra le pretendenti al giocatore inglese c’è anche il Napoli, che starebbe aspettando notizie per capire se ci possa essere un approccio già dal mercato invernale. Trattativa serrata, però, il Manchester United è da sempre un cliente scomodissimo.

La situazione a Manchester

Lo United non ha i fondi per spendere molto a gennaio, a meno che non faccia delle cessioni, e Rashford, essendo un giocatore cresciuto in casa, è un candidato ovvio, dato che il suo potenziale trasferimento rappresenterebbe un puro guadagno per il club. Rashford ha segnato tre gol in cinque partite da quando è stato nominato da Amorim, operando sia come attaccante centrale che come uno dei due numeri 10 dietro.

Amorim ha detto a Rashford che deve “volerlo” se vuole ritrovare la sua forma migliore allo United. La forma dell’attaccante è crollata dopo il suo record di 30 gol in carriera nella prima stagione di Erik ten Hag, e Rashford ha poi perso il suo posto nella squadra inglese.