Rasmus Hojlund alla SSC Napoli, definite le operazioni del trasferimento: contratto da nababbo, le cifre

Il Napoli è pronto a rinforzare il reparto offensivo dopo l’infortunio di Romelu Lukaku. Il nome in cima alla lista è quello di Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United che rappresenta un profilo ideale per il progetto tecnico di Antonio Conte. Il club azzurro ha deciso di accelerare le trattative negli ultimi giorni di calciomercato.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il mattino, la società partenopea ha messo sul tavolo una doppia proposta: un contratto di cinque anni con uno stipendio tra i 3 e i 4 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Una mossa studiata per convincere il giocatore, che avrebbe manifestato il forte desiderio di trasferirsi in Serie A e di vestire la maglia azzurra.

Il Manchester United valuta il cartellino di Hojlund attorno ai 40 milioni di euro. Una cifra importante, ma che il Napoli potrebbe gestire attraverso una formula che includa prestito e diritto di riscatto, in modo da non compromettere i conti societari e rispettare i parametri economici fissati da Aurelio De Laurentiis.

Parallelamente, la dirigenza non smette di monitorare altre alternative offensive qualora l’operazione con lo United non dovesse andare in porto. Tuttavia, Hojlund rimane la priorità assoluta e l’impressione è che il Napoli farà di tutto per portarlo a Castel Volturno entro la chiusura del mercato estivo.