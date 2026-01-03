Raspadori al Napoli, Di Marzio conferma: “Conte sta pensando seriamente di riportarlo in Campania”. Trattativa in stand-by con la Roma

Il futuro di Giacomo Raspadori resta uno dei temi più caldi di questo mercato di gennaio. L’attaccante italiano, approdato all’Atletico Madrid solo sei mesi fa, non vorrebbe lasciare la capitale spagnola così presto: un addio immediato verrebbe vissuto come una sconfitta personale e professionale, soprattutto dopo la scelta coraggiosa di mettersi alla prova in un contesto internazionale di alto livello.
Tuttavia, la realtà parla di uno spazio ridotto nelle rotazioni di Simeone. Raspadori fatica a trovare continuità e minuti importanti, una situazione che nel lungo periodo potrebbe penalizzare la sua crescita e anche la sua visibilità in ottica Nazionale.
In Serie A, intanto, gli estimatori non mancano. Roma e Lazio monitorano con attenzione la situazione, pronte a inserirsi qualora si aprisse uno spiraglio concreto. Ma attenzione soprattutto al Napoli: la sua ex squadra, come rivelato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio (SKY), si è già mossa per valutare un clamoroso ritorno in Campania.
Il profilo di Raspadori continua a piacere molto per la sua versatilità tattica: può agire da seconda punta, da falso nove o da trequartista, adattandosi a più sistemi di gioco. Una caratteristica che lo rende particolarmente appetibile per diversi allenatori. La trattativa con la Roma sembrava definita, ma ora è in stand-by. Colpa dell’inserimento del Napoli di Conte?