Raspadori è sparito? Ecco perché non gioca

Dopo un inizio che sembrava poter impressionare in Spagna, Giacomo Raspadori ora si trova a non giocare quasi per nulla. Il talento italiano è spesso in panchina, con Diego Simeone che gli preferisce altri calciatori in quel ruolo

Riserva di lusso?

I tifosi dell’Atletico Madrid se lo stanno chiedendo da un po’ di tempo, ma effettivamente Giacomo Raspadori serviva ai Colchoneros? L’avvio sembrava dei migliori nonostante un minutaggio esiguo, con un gol e un assist nelle prime due giornate di Champions League. Poi il calo, sempre meno tempo anche per via di un quasi sempre presente Griezmann ma, principalmente, di uno straripante Julian Alvarez.

Addirittura, spesso e volentieri Diego Simeone lo ha fatto entrare al posto di esterni o trequartisti, per cambiare modulo e non far uscire alcuni giocatori chiave della sua rosa. Purtroppo, però, questo non sembra un bene per il talento azzurro.

Verso il mondiale

Indubbiamente, Giacomo Raspadori è uno dei migliori attaccanti attualmente in circolazione se si guarda alla nazionale italiana. L’ex Sassuolo e Napoli, infatti, sembra volenteroso di arrivare al Mondiale e potrebbe chiedere la cessione a gennaio se non dovesse giocare più di tanto. Al momento ci sono soltanto voci di permanenza, ma un prestito invernale potrebbe fargli comodo in vista della nazionale.