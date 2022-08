Raspadori: il Napoli rilancia a 31 milioni

Ancora nessuna novità riguardo la trattativa con il Sassuolo per Giacomo Raspadori. L’interesse del Napoli non è sfumato anzi, nella giornata di ieri, sembra ci sia stato un contatto tra il presidente De Laurentiis e Carnevali per discutere della questione.

Il Napoli, infatti, rilancia con una nuova offerta di circa 31 milioni di euro ed è entusiasmato all’idea della disponibilità al trasferimento che il calciatore ha confermato già nelle scorse settimane attraverso il proprio agente Tullio Tinti.

E’ un momento decisivo per la carriera dell’attaccante classe 2000 che preme per arrivare in azzurro ma è frenato dal proprio entourage che non ha intenzione di fare pressioni sulla società.

Le ultime indiscrezioni arrivano dall’edizione odierna de Il Mattino secondo cui sul calciatore ci sia anche la Juventus pronta a presentare la propria offerta.