Raspadori-Napoli, si vuole chiudere subito

Per Giacomo Raspadori, Sassuolo e Napoli proveranno a chiudere nel breve periodo. Il calciatore ha già un accordo con i partenopei

Spinge sull’acceleratore il Napoli per Giacomo Raspadori. Il calciatore in forza al Sassuolo piace parecchio ai partenopei, con i neroverdi che però chiedono circa 35 milioni di euro per poterlo cedere.

Il Napoli non vuole spendere così tanto, con Aurelio De Laurentiis che vorrebbe arrivare massimo a 25 milioni con l’inserimento di alcune contropartite tecniche. Gaetano e Ounas sarebbero gli indicati, con il Sassuolo che gradirebbe entrambi. Si cercherà di chiudere in tempi brevi, anche perché Carnevali non vuole tirarla troppo per le lunghe per le trattative.

La posizione del Napoli

Il contratto di Adam Ounas è in scadenza nel 2023, con l’algerino ritenuto tra i sacrificabili per arrivare ad altri giocatori. Per Gianluca Gaetano, invece, gli azzurri non vorrebbero cedere a titolo definitivo. L’ipotesi è quella di un prestito secco o al massimo con la presenza di un diritto riscatto e controriscatto in favore del Napoli.

Intanto, Raspadori ha già un accordo con i partenopei per un contratto da 2.5 milioni di euro a stagione, per circa 4 anni. Un contratto in linea con i desideri di risparmio della società e che consentirebbe di avere un giocatore dal sicuro avvenire pagandolo relativamente poco a bilancio. Il calciatore sembra gradire la destinazione, anche per la possibilità di giocare finalmente in Champions League. Bisogna però accellerare ancor di più, specialmente perché il Sassuolo vuole evitare di arrivare ad inizio campionato con una trattativa così importante in corso.