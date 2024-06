Raspadori pronto a prendersi il Napoli: “Conte mi ha chiamato. Obiettivo fare un’annata da protagonista”

Giacomo Raspadori sarà ed è centrale nel progetto di Antonio Conte per il suo Napoli. Il nuovo mister crede molto nel potenziale dell’attaccante della Nazionale italiana e vuole a tutti i costi la sua permanenza in azzurro anche la prossima stagione.

Dal ritiro della Nazionale ha parlato proprio Raspadori, il quale ha svelato che, nei giorni precedenti, ha ricevuto proprio una chiamata dal nuovo allenatore della SSC Napoli.

“Mi ha chiamato, ma adesso sono focalizzato su questo Europeo che è il sogno di tutti i ragazzi. Riflessioni sul futuro? Il mio obiettivo è quello di fare un’annata da protagonista e avere continuità”.

“Non siamo ancora entrati in discorsi, ancora è presto e non ho ancora conosciuto di persona Conte. E’ troppo presto per parlarne e non siamo nemmeno nella sede opportuna”

GIACOMO RASPADORI NELL’ATTACCO DI ANTONIO CONTE, IL CALCIATORE PRONTO A RITAGLIARSI IL SUO SPAZIO

Con il nuovo modulo e il probabile addio di Osimhen, Raspadori avrà maggiori opportunità e potrà lottare anche per una maglia da titolare. Conte crede in lui e per questo, almeno fino al ritorno dell’azzurro a Castel Volturno, saranno rifiutate tutte le proposte.