Raspadori può tornare in Italia: c’è già il sì

Giacomo Raspadori non sarebbe contento del suo minutaggio all’Atletico Madrid e starebbe pensando di lasciare i colchoneros dopo neppure 6 mesi. Il giocatore italiano vuole andare al mondiale e potrebbe decidere di tornare in Italia

Raspadori alla Roma? Possibilità concreta

I giallorossi cercano un attaccante e Giacomo Raspadori potrebbe essere la situazione giusta per rinforzare un reparto offensivo orfano di Dovbyk e con un Ferguson non propriamente lucido sotto porta.

L’ex calciatore del Napoli non sta trovando molto spazio all’interno della rosa di Diego Simeone e potrebbe decidere di andare a Roma nel caso arrivi un’offerta dalla squadra di Gian Piero Gasperini.

Come giocherebbe la Roma con Raspadori?

La Roma dovrebbe pagare all’incirca 20-22 milioni di euro per il diritto di riscatto. Con lui i giallorossi potrebbero decidere per metterlo al comando dell’attacco o allo stesso tempo dietro la punta, nel ruolo attualmente di Pellegrini e Soulé. Una situazione che consentirebbe al giocatore di trovare spazio e alla Roma di ritrovarsi un calciatore dalle indubbie doti. I giallorossi puntano fortemente al confermarsi in Europa e, magari, arrivare a fare qualcosina in più. La squadra sta dimostrando di poter lottare anche per lo scudetto e vogliono prendersi qualche soddisfazione in più rispetto ad un quarto posto.