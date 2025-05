Raspadori-Frattesi: lo scambio tra Napoli e Inter è ancora possibile

Giunti ormai alla fine del campionato, iniziano ora a circolare sempre più insistentemente le voci di mercato. Questa volta le squadre coinvolte sono Napoli ed Inter e, ancora una volta, la voce di mercato tratta di un possibile scambio tra Davide Frattesi e Giacomo Raspadori.

Il centrocampista dell’Inter già a gennaio avrebbe voluto essere ceduto, solo che, se si fosse fatto avanti il Napoli, la squadra nerazzurra di Milano avrebbe fissato un prezzo troppo alto per l’ex Sassuolo, in quanto gli azzurri erano dei diretti concorrenti per lo scudetto. Ora però la situazione può cambiare.

Secondo il giornale Tuttosport, infatti, questo possibile scambio è ancora in piedi, non è ancora sfumato del tutto. L’inter ha bisogno di rinforzi per il reparto avanzato, visto che sicuramente partiranno Correa ed Arnautovic. Raspadori sarebbe il candidato ideale da affiancare a Lautaro Martinez e Thuram, mentre Frattesi permetterebbe al Napoli di ruotare di più gli uomini a centrocampo.

Ogni discorso di mercato inizierà comunque ad essere affrontato tra poco più di una settimana. Ora l’Inter è concentrata sulla finale di Champions League contro i francesi del PSG, in programma il prossimo sabato sera, 31 maggio, presso lo stadio Allianz Arena di Monaco di Baviera alle ore 21:00.