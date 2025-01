Raspadori verso l’addio al Napoli: le prospettive sul mercato

Non si ferma il fermento in casa Napoli, dove dopo il caso legato a Khvicha Kvaratskhelia, che avrebbe manifestato l’intenzione di lasciare il Paris Saint-Germain per insoddisfazione contrattuale, emerge un nuovo possibile addio. Protagonista questa volta è Giacomo Raspadori, attaccante azzurro che sembra deciso a cambiare aria per cercare maggiore continuità in campo.

Nessun ripensamento

La rete decisiva siglata contro il Venezia aveva fatto pensare a un possibile ripensamento del club sulla sua cessione, ma la volontà del calciatore non sembra essere mutata. Raspadori punta a un progetto che gli garantisca più spazio e minuti in campo, come confermato anche dall’esperto di mercato Nicolò Schira in un post pubblicato sui social. Pare, infatti, che il piano del calciatore non sia affatto cambiato: vuole più spazio e per questo è deciso a lasciare il club azzurro.

Questa situazione potrebbe aprire nuove opportunità per il Napoli, che potrebbe sfruttare la cessione del giovane attaccante per finanziare un importante investimento a centrocampo. Due i nomi che spiccano tra i possibili obiettivi: Davide Frattesi e Lorenzo Pellegrini.

Il primo, attualmente all’Inter, è valutato circa 40 milioni di euro, una cifra considerevole ma giustificata dal suo talento e dalla capacità di inserirsi con efficacia nelle dinamiche di gioco. Il secondo, invece, sembra meno accessibile, complice il forte legame che lo unisce alla Roma e il suo attaccamento alla maglia giallorossa.

Resta da capire come evolverà la situazione nei prossimi giorni, ma è evidente che il club partenopeo dovrà gestire con attenzione queste possibili uscite, bilanciando le esigenze sportive con quelle economiche, per garantire alla squadra la competitività necessaria nei prossimi impegni stagionali.