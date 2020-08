Ratched: il primo trailer della nuova serie di Ryan Murphy per Netflix

Ratched, la nuova serie di Ryan Murphy, promette un turbinio di emozioni.

Nel primo trailer della serie possiamo vedere Sarah Paulson nei panni della temibile infermiera Mildred Ratched, la principale antagonista del film del 1975 Qualcuno volò sul nido del cuculo.

La serie infatti è una sorta di origin story dell’infermiera, introdotta per la prima volta nel romanzo di Ken Kesey del 1962.

Già vista in chiave di crudele e fredda tiranna, la serie offre uno spaccato sulle ragioni che portarono la donna a diventare il mostro spietato che conosciamo.

Sinossi:

Nel 1947 Mildred arriva nella California del nord per cercare lavoro presso un’ospedale psichiatrico di spicco. Nell’ospedale si compiono nuovi e inquietanti esperimenti per studiare la mente umana. In una missione clandestina Mildred si presenta la perfetta infermiera dedita al lavoro. La donna inizierà a infiltrarsi nel sistema ospedaliero con arguzia, iniziando ad alimentare il suo lato oscuro. L’apparenza elegante di Mildred nasconde infatti un’oscurità crescente che rivela come i veri mostri in realtà si creino, non nascano da sé.

Nel cast di Ratched vi sono anche Cynthia Nixon, Sharon Stone, Finn Wittrock, Charlie Carver, Alice Englert e Vincent d’Onofrio.

La serie verrà rilasciata il 18 settembre su Netflix. Ecco il trailer: