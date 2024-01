Trattative di rinnovo contrattuale in standby per Felipe Anderson: Juventus e Inter in corsa

La situazione contrattuale di Felipe Anderson con la Lazio si fa sempre più intricata mentre ci avviciniamo all’estate. Il giocatore brasiliano, le cui gesta hanno entusiasmato i tifosi della Lazio per diverse stagioni, e forse di meno in quella attuale, si trova ad affrontare una fase cruciale della sua carriera calcistica, con il contratto attuale in scadenza e le trattative di rinnovo con il presidente Lotito apparentemente in stallo.

Le voci di un’intesa di massima circolavano, ma gli agenti di Anderson sembrano restare in attesa di una chiamata che tarda ad arrivare. La questione centrale sembra ruotare attorno alle cifre: il giocatore ambisce a un ingaggio di 3,5 milioni di euro, mentre la Lazio è disposta ad offrire un massimo di 3 milioni più bonus, secondo qanto riferisce La Gazzetta dello Sport. Questo divario economico è diventato il principale ostacolo nelle negoziazioni, lasciando aperta la porta a possibili interessamenti da parte di altri club.

In questo contesto di incertezza, l’Inter potrebbe cercare di approfittare della situazione contrattuale di Anderson. Con le possibilità di un rinnovo con la Lazio che diminuiscono, la squadra nerazzurra potrebbe inserirsi in questa delicata vicenda. Tuttavia, non è l’unica contendente, poiché il brasiliano sembra avere uno sguardo particolare sulla Juventus.

Le voci di un’offerta già sul tavolo da parte della Juventus circolano con insistenza. Il club bianconero, sembra aver messo sul piatto un’offerta che potrebbe tentare Anderson. Sia i nerazzurri che i bianconeri sono noti per riuscir a finalizzare trattative per calciatori in scadenza, soprattutto se provengono dalla Serie A. Attualmente però,l e possibilità di vederlo all’Inter, dunque, non superano attualmente il 15%.

Mentre la Lazio cerca di risolvere l’impasse nelle trattative di rinnovo, il futuro di Felipe Anderson rimane avvolto nel mistero. Sarà interessante vedere quale direzione prenderanno gli eventi nei prossimi mesi, se la Lazio riuscirà a raggiungere un accordo con il giocatore o se altre squadre, come quelle sopracitate, riusciranno a capitalizzare su questa situazione contrattuale incerta.