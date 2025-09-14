Raul Albiol e le parole su Dries Mertens: “È un fenomeno”

Raúl Albiol, difensore spagnolo classe 1985, ha scelto di tornare in Italia dopo l’esperienza al Villarreal. Il Pisa, neopromosso in Serie A, ha deciso di puntare su di lui con un contratto annuale La società toscana non lo vede soltanto come un rinforzo in campo, ma come un leader in grado di fare da guida a un reparto difensivo giovane.

Il giocatore conosce bene la Serie A, avendo già vestito la maglia del Napoli dal 2013 al 2019. In quegli anni si impose come punto fermo della retroguardia partenopea, collezionando un gran numero di presenze e contribuendo ai successi della squadra.

Proprio nel periodo napoletano nacque il forte legame con alcuni compagni, tra cui Dries Mertens. In un’intervista, Albiol non esitò a definirlo un fenomeno, sottolineandone il talento e l’impatto che l’attaccante belga ha avuto sul calcio italiano e sulla storia del club.

“Il belga è un fenomeno, è speciale. Parliamo di un un top, un crack: tutti vogliamo vederlo ancora con la maglia del Napoli”. L’ex difensore azzurro davvero stravedeva per l’attaccante. Aurelio De Laurentiis, ignorando anche il consiglio di Albiol, complice anche l’età dell’ex calciatore del Psv, formulò a Dries Mertens una offerta decisamente più bassa rispetto a quanto l’attaccante percepiva nel capoluogo campano.