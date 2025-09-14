domenica, Settembre 14, 2025
HomeSportCalcioRaul Albiol e le parole su Dries Mertens: "È un fenomeno"
Calcio

Raul Albiol e le parole su Dries Mertens: “È un fenomeno”

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Raul Albiol
Fonte foto: Di Лаут Екатерина - Soccer.ru, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39113557

Raúl Albiol, difensore spagnolo classe 1985, ha scelto di tornare in Italia dopo l’esperienza al Villarreal. Il Pisa, neopromosso in Serie A, ha deciso di puntare su di lui con un contratto annuale La società toscana non lo vede soltanto come un rinforzo in campo, ma come un leader in grado di fare da guida a un reparto difensivo giovane.

Il giocatore conosce bene la Serie A, avendo già vestito la maglia del Napoli dal 2013 al 2019. In quegli anni si impose come punto fermo della retroguardia partenopea, collezionando un gran numero di presenze e contribuendo ai successi della squadra.

Proprio nel periodo napoletano nacque il forte legame con alcuni compagni, tra cui Dries Mertens. In un’intervista, Albiol non esitò a definirlo un fenomeno, sottolineandone il talento e l’impatto che l’attaccante belga ha avuto sul calcio italiano e sulla storia del club.

“Il belga è un fenomeno, è speciale. Parliamo di un  un top, un crack: tutti vogliamo vederlo ancora con la maglia del Napoli”. L’ex difensore azzurro davvero stravedeva per l’attaccante. Aurelio De Laurentiis, ignorando anche il consiglio di Albiol, complice anche l’età dell’ex calciatore del Psv, formulò a Dries Mertens una offerta decisamente più bassa rispetto a quanto l’attaccante percepiva nel capoluogo campano.

Articolo precedente
Zlatan Ibrahimovic e la confessione a Ciro Venerato: “Solo un calciatore mi è superiore”
Articolo successivo
Napoli, Antonio Conte pazzo di Zambo Anguissa: è tra i centrocampisti più forti al Mondo?
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode