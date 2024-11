Raul Albiol non tornerebbe a Napoli

Il difensore spagnolo prova forti emozioni nel ripensare alla sua avventura partenopea, ma non ci sarebbe stata mai l’occasione di tornare in terra azzurra come si vociferava qualche tempo fa

Raul Albiol ha avuto l’opportunità di tornare a Napoli qualche tempo fa. Il giocatore, attualmente 39enne e in forza al Villarreal, si ritrova a vivere una seconda giovinezza e sta offrendo prestazioni autorevolissime in Spagna. Prestazioni non passate inosservate sul mercato, ma che lo hanno fatto con il Napoli.

Il giocatore, infatti, sarebbe potuto finire per tornare in azzurro qualche anno fa ma la trattativa non si è poi concretizzata. Non a causa sua, certo, ma bensì per scelta tecnica dei partenopei e di Aurelio De Laurentiis.

Non per scelta sua

Il calciatore sarebbe tornato volentieri a Napoli, lui e la sua famiglia provano ancora emozioni fortissime a pensare al capoluogo campano, ma sembrerebbe che non ci sia stata alcuna offerta in passato. L’idea di Aurelio De Laurentiis è stata sempre quella di svecchiare negli ultimi anni e Raul Albiol andava contro questi criteri.

Intanto, qualche mese fa il calciatore spagnolo ha parlato della sua esperienza napoletana, oltre a mettere in mezzo tanto altro. Ecco cosa disse in un’intervista: “Ho imparato molto, con grandi allenatori in tutte le squadre. Nel corso si diventa più maturi. Devi anche sapere come usare la maturità, lavorare e voler migliorare te stesso. La mia esperienza in Italia è stata molto positiva perché venivo da un periodo al Real Madrid in cui giocavo poco. Napoli mi ha aiutato a tornare in Spagna e mi ha dato la possibilità di dimostrare il mio vero livello. Voglio ancora dimostrare che posso essere uno dei migliori difensori centrali della lega”