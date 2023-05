Raul Jimenez lascia il Wolverhampton: c’è anche la Roma

Raúl Jiménez sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua carriera calcistica dopo aver subito una frattura al cranio, e ora anche per non aver ottenuto minuti in campo con i Wolves

L’attaccante messicano Raúl Jiménez sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua carriera calcistica dopo aver subito la frattura del cranio, e ora anche per non aver ottenuto minuti in campo per i Wolves per la sesta partita consecutiva, sollevando dubbi sul suo futuro con il club inglese nella prossima stagione. Tuttavia, negli ultimi mesi sono emerse sulla stampa alcune voci su possibili destinazioni del giocatore azteco, ed eccone cinque.

Le 5 possibili destinazioni di Raúl Jiménez per la prossima stagione.

Club América: sebbene le Águilas non abbiano bisogno di Raúl Jiménez, in quanto hanno attaccanti che soddisfano le loro esigenze, il giocatore rappresenta più che altro un tema nostalgico per i loro tifosi. Sebbene non sia ancora libero e debbano pagare per la sua firma, un rimpatrio non sarebbe da escludere.

MLS: Secondo Kery News, prima e dopo il suo infortunio, Raul aveva già ricevuto offerte dirette da almeno due o tre franchigie della MLS, quindi potrebbe emergere un nuovo interesse nella prossima finestra di trasferimento estiva. Besiktas: durante l’ultima finestra di trasferimento invernale, la squadra turca era interessata ai servizi del messicano, ma il suo arrivo non si è concretizzato perché il giocatore voleva rimanere in Inghilterra. Nonostante ciò, è ancora una possibilità come possibile destinazione.

Roma: secondo il giornalista Pete O’Rourke, i Wolves hanno rinforzato la loro linea di attaccanti con l’obiettivo di lasciare andare Raúl Jiménez, e all’inizio dell’anno si vociferava che la Serie A italiana sarebbe stata la sua prossima destinazione, in particolare la Roma sarebbe stata interessata ai suoi servizi. Spagna: si è parlato anche di un possibile interesse da parte della Spagna, con Siviglia e Real Sociedad interessate. Il Siviglia ha avuto diversi messicani nelle sue fila, mentre il San Sebastian ha avuto come riferimento il grande Carlos Vela. Uno di questi club potrebbe prenderlo in considerazione per gli obiettivi della prossima stagione.