Ravanelli e quel consiglio alla Juventus “Prendete lui del Napoli”

Fabrizio Ravanelli, ex giocatore bianconero, durante un’intervista sul canale Twitch di Tvplay ha rilasciato importanti dichiarazioni sulla Juventus consigliando un giocatore del Napoli

La Juventus viaggia a ritmi altissimi in questo periodo, ma con le questioni irrisolte che hanno tartassato il centrocampo – Pogba e Fagioli docet – i bianconeri avranno bisogno di innesti durante il mercato di gennaio. Fabrizio Ravanelli, intervenuto ai microfoni di TvPlay, sembra avere le idee chiare su chi dovrebbe prendere la sua ex squadra.

Penna bianca, difatti, durante l’intervista ha dichiarato che i bianconeri dovrebbero prendere uno tra Lazar Samardzic e Piotr Zielinski. Entrambi giocatori stimatissimi da Allegri, che farebbero comodo in un centrocampo sempre più scarno per l’allenatore toscano.

Le dichiarazioni di Fabrizio Ravenelli a TvPlay

Qui di seguito quello che Fabrizio Ravanelli ha dichiarato durante la live su Twitch: “Ottimo primo tempo della Juve che ha meritato il gol del vantaggio. L’Inter ha trovato una ripartenza micidiale e ha trovato subito il pareggio. Nel secondo tempo le squadre non hanno più giocato. Confrontando però i valori in campo Allegri ne esce fortificato. Se l’Inter ha avuto paura di una Juve con tanti problemi di formazione vuol dire che i nerazzurri temono i bianconeri. La squadra di Allegri ha preso il gol del pareggio troppo presto: forse se fosse andata al riposo in vantaggio la partita sarebbe stata diversa. Chi dovrebbe prendere la Juve, secondo me? La Juve ha bisogno di Piotr Zielinski del Napoli e Lazar Samardzic dell’Udinese, che hanno le caratteristiche per rinforzare il centrocampo di Allegri”