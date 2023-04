Ravezzani: “Non ho capito la sceneggiata che hanno fatto a Napoli”

Ai microfoni di Top Calcio 24, il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Napoli e della mancata presenza di Victor Osimhen nella partita di domani contro il Milan di Stefano Pioli. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Sinceramente non ho capito la sceneggiata che hanno fatto da Napoli“.

“Parlavano di una possibile presenza di Osimhen, ma era chiaro da tempo che il centravanti avrebbe saltato la partita di San Siro contro la squadra di Stefano Pioli“.

Ravezzano ha poi dichiarato: “Osimhen non sarà al massimo nemmeno per la partita di ritorno. Sicuramente darà il suo contributo, ma non so se il Napoli lo rischierà o meno. Bisogna essere onesti, il Milan è stato molto fortunato“