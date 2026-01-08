Ray-Ban con display: Meta rinvia la vendita in Italia

Attraverso un recente comunicato, Mark Zuckerberg ha annunciato il rinvio della vendita dei nuovi Ray-Ban con display in Italia, Francia, Regno Unito e Canada. A spingere Meta a tale decisione è stata la domanda superiore alle aspettative e scorte limitate.

RINVIATA LA VENDITA IN ITALIA – Questo nuovo prodotto, nato dalla collaborazione tra Meta ed EssilorLuxottica, prevedono di integrare uno schermo nelle lenti dei Ray-Ban. Non solo sarà possibile leggere notifiche, ma saranno integrati fotocamere, altoparlanti stereo, microfoni.

L’Italia, insieme a Francia, Regno Unito e Canada, dovrà attendere per poter scoprire per poter provare gli smart glasses. Come già anticipato, a rivelarlo è stato proprio Zuckerberg nel corso del Consumer Electronic Show (Ces) di Las Vegas.

La causa dietro questa decisione è dovuta a una domanda superiore rispetto alle scorte previste da Meta. Per questo, quindi, le vendite si concentreranno prima sul territorio degli Stati Uniti, “mentre rivaluteremo il nostro approccio alla disponibilità internazionale”.