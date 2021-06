Real Madrid, Ancelotti vorrebbe due big del Napoli: i dettagli

Notizia degli ultimi giorni è che Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Real Madrid. Una notizia che ovviamente ha fatto parlare molto, si tratta di un ricongiungimento di due protagonisti che non stavano vivendo periodi molto felici della propria storia.

Il club madrileno ha concluso la stagione senza titoli e ha salutato da pochissimo Zinedine Zidane, il tecnico di Reggiolo ha vissuto un anno e mezzo abbastanza altalenante con l’Everton. Ecco allora che si è di fronte ad una grande chance di riscatto per entrambi.

Stando a quanto raccontato dai media inoltre, questa svolta nella gestione tecnica influenzerebbe e non di poco anche il Napoli. In quel di Madrid infatti ci si aspetta un mercato importante ed i primi nomi che Ancelotti farà a tale proposito potrebbero proprio essere di calciatori azzurri.

Su tutti, vi sono i profili di Fabian Ruiz e Koulibaly. Ovviamente per i loro cartellini vi è bisogna di un’offerta monstre. Per De Laurentiis però sarà impossibile rinunciare ad una cifra intorno ai 120 milioni di euro per entrambi.

Da capire quanto Florentino Perez possa spingersi in là per accontentare le richieste del suo nuovo allenatore e quale sarà quindi la proposta da far recapitare al Napoli. Il gradimento di Ancelotti nei confronti di Koulibaly e Fabian è evidente, dopo l’Europeo si saprà se e come tale apprezzamento possa concretizzarsi in un’offerta.