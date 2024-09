Real Madrid, Barella l’erede di Kroos?

In questa stagione il Real Madrid sta facendo davvero fatica a far uscire la palla dalle retrovie e a generare calcio attraverso il possesso

L’ombra di Toni Kroos si sta indubbiamente allungando sulla squadra dei 15 volte vincitori della Champions League e il Real Madrid è stato duramente colpito dalla perdita di Toni Kroos, che ha scelto di appendere gli scarpini al chiodo dopo Euro 2024.

Una stella tedesca che è sicuramente diventata uno dei giocatori più brillanti della storia recente delle Merengues, un uomo che ha avuto una campagna magnifica – il suo ultimo ballo – durante la stagione precedente, essendo fondamentale per il raggiungimento della doppia corona di La Liga e Champions League. La sua assenza a centrocampo sta causando un continuo cortocircuito che il presidente Florentino Perez intende sanare.

Nicolò Barella, il possibile erede di Toni Kroos al Real Madrid

Secondo le informazioni riportate da Defensa Central, starei pensando al profilo di Nicolò Barella Un meraviglioso centrocampista che si è più che affermato come un portabandiera dell’Inter di Milano.

Il suo contributo è stato fondamentale per la conquista dello scudetto da parte dell’Inter, e mentre attrae anche il Manchester City e il Liverpool, i nerazzurri hanno già concluso l’accordo per rinnovare il calciatore italiano fino al giugno 2029. L’internazionale italiano sarebbe un rinforzo pluridecorato per il Real Madrid, ma i lombardi non hanno intenzione di rinunciare ad uno dei suoi centrocampisti più forti. Servirà un’offerta di quelle irrinunciabili per far sì che il giocatore vada via, con l’Inter pronta a resistere davanti ad ogni offerta.