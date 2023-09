Real Madrid, doppio no a Vlahovic e Osimhen

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il Real Madrid avrebbe rifiutato a più riprese Dusan Vlahovic e Victor Osimhen in questa sessione di mercato appena finita

Un’estate fatta di colpi, mancati e andati a segno, che ha visto tanta carne al fuoco in ottica di mercato. Sia Juventus che Napoli si sono mosse poco nel mercato in entrata, con una delicata attenzione su quello in uscita. I bianconeri hanno provato in tutti i modi a prendere una nuova punta, Lukaku era il preferito, cercando di cedere Dusan Vlahovic.

Il talento serbo, alla fine anche per volere di Cristiano Giuntoli, è rimasto alla Continassa dove sembra possa trovare il suo spazio. Da quanto è emerso, però, sembrerebbe che sarebbe stato proposto a più riprese al Real Madrid che ha rifiutato il suo ingaggio.

Niente partenza

A parlarne sono stati i colleghi di calciomercato.it: “Il calciomercato non dorme e non si ferma mai. La conferma arriva dalle voci provenienti dalla Spagna in merito a Dusan Vlahovic e Victor Osimhen, i due attaccanti più chiacchierati del campionato di Serie A: il primo ha altri tre anni di contratto, il secondo fino al 2025 ma con un rinnovo imminente. Entrambi sarebbero finiti nel mirino del Real Madrid nel corso dell’infuocata estate di mercato ormai agli sgoccioli.

Non obiettivi diretti dei Blancos, ma giocatori proposti al club di Florentino Perez che da tempo è sulle tracce di un grande centravanti, soprattutto dopo l’addio con Karim Benzema, sedotto dagli arabi dell’Al-Ittihad. In questa ottica, sia Vlahovic che Osimhen sarebbero stati proposti al Real Madrid nel corso delle scorse settimane, ma nessuno dei due nomi è finito seriamente sul taccuino degli operatori di mercato della società iberica”.