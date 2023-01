Real Madrid, i blancos sfidano l’Inter per un obiettivo in comune

Il Real Madrid è il primo club al Mondo ad assicurarsi ad un 2006: si tratta di Endrick Felipe Moreira de Sousa. Il brasiliano si unirà col club di Madrid solo nel 2024, ossia quando compirà 18 anni. Un altro record riguarda il prezzo: si parla di un’operazione da 60 milioni di euro in due differenti soluzioni, 35 di base fissa e 25 legati ai bonus. Oltre a 12 milioni di tasse per un contratto fino al 2027.

Nonostante tale operazione la fame di attaccanti per i Blancos non pare placarsi. Si perché il neo-pallone d’oro Karim Benzema è in scadenza proprio nel 2024 (avrà 36 anni). Per questo motivo la squadra di Florentino Perez è pronta a fiondarsi su un altro attaccante francese: Marcus Thuram.

Il figlio d’arte non costerebbe nemmeno molto: egli sarà svincolato a fine stagione, l’attaccante francese è nell’orbita di Inter o Bayern Monaco. Il Real Madrid ha già visto Thuram da vicino, quando il francese segnò una doppietta nel 2-2 contro il Borussia Mönchengladbach nel 2020.

Il francese è anche uno degli obiettivi dell’Inter, tanto è vero che è stato vicinissimo alla scorsa stagione, dopo la cessione di Lukaku, prima del suo grave infortunio, che condizionó negativamente la sua stagione 2021-2022. Ora il classe 97‘ si è ripreso alla grande, segnando già 10 goal in 15 presenze in Bundesliga, meritandosi anche la convocazione al Mondiale con la sua nazionale.

La concorrenza è molto agguerrita per questo giocatore, visto che ci sono anche altri club molto ricchi ed importanti, pronti ad aggiudicarsi il calciatore. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, il Manchester United ha fretta di assicurarsi l’attaccante francese, in scadenza di contratto a giugno con il Borussia Monchengladbach, dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. I Red Devils sarebbero pronti a tentare l’assalto al giocatore già nel corso della sessione invernale del mercato per regalare a Ten Hag un rinforzo nel reparto avanzato. Il Borussia non è disposto a fare sconti: la base d’asta è di 15 milioni di euro.