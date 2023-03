Real Madrid: il ritorno di José Mourinho non è un’opzione

Il futuro di Carlo Ancelotti è ancora in bilico, poiché il suo futuro dipenderà dai risultati. Alcune voci davano il portoghese di nuovo al suo ex club per diverse stagioni

Fino alla fine della stagione ci sarà sicuramente una moltitudine di voci che collocheranno diversi allenatori nell’orbita del Real Madrid. Da un ritorno di Zinedine Zidane, alla scommessa su Raúl, Xabi Alonso, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino… Tutto questo senza che il futuro di Carlo Ancelotti sia stato definito.

Il Brasile lo sta ancora aspettando e si moltiplicano le voci su un suo possibile licenziamento se non riuscirà a vincere alcun titolo nel resto della stagione. E ora il quotidiano Marca ci dice che la squadra ha già scartato un’opzione che, pur non essendo tra le favorite, aveva scatenato movimenti e voci sui social network.

Un ritorno impossibile

Le Merengues hanno quindi escluso il ritorno di José Mourinho, l’allenatore dell’AS Roma che è stato al timone tra il 2010 e il 2013. Un’opzione che piace a molti tifosi, che ricordano anche la sua figura in questi giorni sulla scia di tutto il “caso Negreira”. E che ha vinto 1 Supercoppa di Spagna, 1 campionato e 1 Copa del Rey.

Lo special One non tornerà quindi nel Real Madrid, nonostante la nostalgia di alcuni tifosi. Il club della Concha Espina, quindi, non prenderà in considerazione il suo ritorno in nessuna tappa d’ora in poi. Un’opzione quindi chiusa per il club madrileno, qualora decidesse di intraprendere questo cambiamento in panchina e il cambio, al momento, sembra quasi scontato dopo le parole di Ederson.