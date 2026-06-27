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Real Madrid, è interessato ad un giocatore dell’Inter: il club di Serie A pensa alla prossima mossa

Francesca Panico
Di Francesca Panico
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Inter, Curva Nord stadio San Siro, fonte By Johnny Vulkan from New York, East Village, USA - Forza Inter!, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10510868
Inter, Curva Nord stadio San Siro, fonte By Johnny Vulkan from New York, East Village, USA - Forza Inter!, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10510868

Mourinho è molto attento al mercato italiano. Lo sguardo dell’allenatore del Real Madrid è caduto su Alessandro Bastoni. Da diverse settimane, diversi club si stanno facendo avanti per il difensore centrale, incluso il Barcellona.

Stando a quanto trapelato, la squadra spagnola vorrebbe a tutti i costi il giocatore dell’Inter. La cifra della cessione sfiorerebbe i 50 milioni di euro. Non si esclude, tuttavia, che data la profonda amicizia tra Marotta e Perez, l’affare venga concluso velocemente e ad un cifra inferiore.

Se Bastoni dovesse lasciare la squadra, il team nero-azzurro dovrà cercare un sostituto. In cima alla lista dei nomi, ci sarebbe Alessandro Buongiorno. Il calciatore è stato acquistato dal Napoli nell’2024. Aurelio De Laurentiis concluse l’affare a 36,5 milioni di euro. Attualmente il giocatore, classe 1999, è vincolato al club azzurro da un contratto che ha come data di scadenza il 2029.

Dopo l’esito negativo dell’ultima stagione, non si esclude che la Dirigenza possa optare per una cessione.

Sembra, dunque, che il Napoli sia predisposto ad accettare un’eventuale offerta dell’Inter. Il club nero-azzurro dovrebbe spendere non meno di 35 milioni. Non resta, dunque, che aspettare i risvolti del mercato estivo. 

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