Real Madrid, Marcelo in uscita a gennaio: Juve alla finestra

Non sta vivendo certamente un bel periodo il Real Madrid di Zinedine Zidane, sconfitto in casa all’esordio in Champions con lo Shakhtar. La prestazione degli spagnoli non è passata inosservata e ha scatenato una notevole scia di polemiche.

Ad alzare la voce sarebbe stato direttamente il presidente Florentino Perez, che avrebbe perso la pazienza per l’atteggiamento di alcuni calciatori, su tutti il brasiliano Marcelo, ormai prossimo all’addio.

Il patron al termine della sfida in Champions avrebbe detto al terzino di fare le valigie a gennaio. Il rapporto con la società si è complicato negli ultimi mesi e si è raggiunto un punto di non ritorno. L’addio sembra l’unica soluzione.

Sulle tracce del giocatore c’è la Juventus, che segue il terzino dalla scorsa estate e sarebbe pronta a sfruttare l’occasione che si presenterebbe a gennaio.

In virtù dell’imminente addio e del contratto in scadenza nel 2022, la Juve spera di riuscire a strappare Marcelo a cifre contenute. I bianconeri per convincere il giocatore potrebbero sfruttare l’intermediazione dell’amico Ronaldo.