Real Madrid, Nacho in uscita: Milan, Napoli e Roma su di lui

Nacho Fernandez, semplicemente noto come Nacho, lascerà con ogni probabilità il Real Madrid. Nei recenti incontri tenuti con il club madrileno infatti il difensore spagnolo ha espresso la propria volontà di chiudere la carriera altrove.

Stando a quanto si legge sul media spagnolo Fichajes, la futura meta di Nacho potrebbe essere proprio l’Italia. Sono tre in particolare i club italiani su di lui: Milan, Roma e Napoli. In questi giorni l’agente del calciatore è atteso a Torino per motivi di lavoro, tale soggiorno sarà poi chiaramente sfruttato per provare a definire il destino del suo assistito.

Ormai 30enne, quello di Nacho è un nome che porterebbe una grandissima dose di esperienza in Serie A. Una carriera interamente trascorsa tra Real Madrid e nazionale spagnola che sembra ora sul punto di poter variare.

Il difensore spagnolo è ora infatti alla ricerca di nuovi stimoli e non vorrebbe chiudere la propria carriera calcistica senza essersi prima misurato con altre realtà. Realtà che appunto potrebbero essere targate Italia.

Al momento non c’è quasi nulla di concreto, eccezion fatta per qualche sondaggio. Ciò che è certo è che un difensore come Nacho farebbe molto comodo in Serie A. Il Napoli ad esempio, dall’addio di Raul Albiol, non è ancora riuscito a trovare un difensore d’esperienza da affiancare a Koulibaly per creare la giusta alchimia difensiva, difficilmente rintracciabile in coppia con il greco Manolas.