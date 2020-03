Real Madrid pazzo di Fabian Ruiz: offerto anche un attaccante al Napoli

Stando a quanto si legge nell’edizione odierna del giornale spagnolo, l’obbiettivo numero uno per rinforzare la mediana dei Galacticos sarebbe il numero 8 del Napoli, tesi avvalorata dall’intenzione di Florentino Perez di offrire 80 milioni, ma attenzione alle possibili contropartite,infatti è ormai chiaro l’interesse dei partenopei per Luka Jovic che sembra essere fuori dai progetti dei madrileni, quindi possibile pedina di scambio.

Lo spagnolo del Napoli ha un contratto in essere con il Napoli che lo lega agli azzurri fino al 2023, però le due parti non hanno ancora discusso un eventuale rinnovo e Florentino Perez desidera chiudere la trattativa il prima possibile temendo che il prezzo lieviti con l’avanzare delle partite.

Filtra infatti la possibilità di un inserimento di una clausola rescissoria in eventuale nuovo contratto dello centrocampista con il Napoli, in quale caso per portare via Fabian Ruiz da Napoli ci vorrebbero 180 milioni che nelle intenzioni di Aurelio De Laurentiis sarebbe la cifra della clausola.

Quindi sembra che la via più probabile per portare Fabian Ruiz alla corte di Zinedine Zidane sia proprio quella che porterebbe Luka Jovic a Napoli per sostituire Arkadiusz Milik che, non soddisfatto della proposta di rinnovo presentata dal patron del Napoli, sembra avere un futuro senza maglia azzurra.

Dunque sarà decisiva la prossima sessione di calciomercato per capire se Fabian Ruiz ritornerà in Spagna garantendo a De Laurentiis un’ennesima plusvalenza sontuosa o se lo spagnolo diventerà uno dei giocatori cardine del Napoli per la stagione 2020/2021.