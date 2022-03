Real Madrid, piano strategico per avere Fabian Ruiz: soldi più Jovic e Ceballos

Il club iberico è pronto all'assalto per portare in Spagna il centrocampista del Napoli

Il Real Madrid è pronto all’assalto di Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli. Il club iberico sembrerebbe fare sul serio e starebbe pensando ad una strategia vincente per accontentare il club azzurro e convincerlo a farlo partire.

Strategia vincente?

Secondo quanto riporta El Chiringuito, molto vicino alle vicende del Real Madrid, l’idea del club sarebbe quella di pagare per Fabian Ruiz ma mettere sul piatto anche Luka Jovic e Dani Ceballos. L’obiettivo, infatti, è quello di limare il prezzo del centrocampista del Napoli.

Carlo Ancelotti desidera ardentemente Fabian poiché fu proprio lui a portarlo a Napoli quando arrivò in panchina nell’estate 2018 per sostituire Maurizio Sarri. Tuttavia, il presidente Aurelio De Laurentiis non lo farà partire così facilmente: il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2023 e la valutazione del club resta altissima.

Il piano strategico del Real Madrid potrebbe funzionare perché il club azzurro, non solo riceverà una bella somma, ma potrà godere anche di Jovic e Ceballos. I due infatti potrebbero risultare molto utili per Luciano Spalletti considerando le qualità tecniche di entrambi.

Al momento però il club azzurro sta ancora riflettendo sul da farsi e convincere De Laurentiis non sarà facile.