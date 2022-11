Real Madrid pronto a pagare la clausola di Dybala

Secondo indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, il Real Madrid sarebbe intenzionato a pagare la clausola di Paulo Dybala

A parlarne è Dondiario.com, sito spagnolo che avrebbe lanciato l’indiscrezione: Paulo Dybala al Real Madrid già dal prossimo anno. Il tutto avverrebbe attraverso il pagamento della clausola rescissoria da parte del Real Madrid, che pagherebbe volentieri i 20 milioni previsti da contratto.

I blancos sarebbero decisi a prelevare il calciatore argentino, dopo averlo corteggiato per anni, e farne uno dei cardini del nuovo ciclo. Il calciatore arriverebbe per sostituire Marcos Asensio, in scadenza e dunque in uscita dalla capitale spagnola. Il calciatore non ha intenzione di rinnovare, quindi Dybala potrebbe essere il profilo giusto per il ricambio.

Carlo Ancelotti ci prova

L’ex giallorosso Carlo Ancelotti avrebbe già dato il proprio benestare alla trattativa, che porterebbe la joya nella capitale spagnola. Il calciatore è tra i più in vista questa stagione, specialmente perché sta vivendo un avvio incredibile con la maglia giallorossa. Nonostante qualche acciacco di troppo, infatti, è riuscito a guadagnarsi la convocazione per il mondiale in Qatar 2022.

L’argentino sarà dunque impegnato per questo mese, ma intanto la Roma starebbe lavorando per il rinnovo con conseguente annullamento della clausola da 20 milioni di euro. Infatti, i giallorossi puntano fortemente sull’argentino tanto da volergli costruire una squadra intorno. La vittoria della Conference League deve essere il punto di partenza per i capitolini, che vogliono continuare a vincere sia in Italia che, magari, in futuro in Europa. Il Real Madrid resterà comunque vigile, ma intanto i giallorossi cercheranno di trattenerlo.