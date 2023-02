Real Madrid, Rodriguez può sostituire Benzema

Carlo Ancelotti ha recentemente dichiarato in conferenza stampa che il Real Madrid sembra essere alla ricerca di un sostituto di Karim Benzema. Il numero 9, infatti, ha ormai 35 anni e ha dei limiti da non oltrepassare per scongiurare un nuovo infortunio che potrebbe tenerlo lontano dal campo per molto tempo.

Il profilo preso in considerazione come erede è quello di Alvaro Rodriguez, uruguaiano classe 2004 strappato al Girona che il Real Madrid segue sin dai primi passi.

Quello di Rodriguez è un profilo molto interessante con delle basi già molto forti sulle quali il mister Ancelotti può compiere un ottimo lavoro. Parliamo, infatti, di un giovanissimo con una buona presenza fisica e velocità nel dribbling che può davvero mettere in difficoltà le difese avversarie.

Sarà affidato, quindi, proprio all’ex tecnico azzurro il compito di dirigere l’inserimento in squadra del futuro campione che sembra già seguire le orme di fuoriclasse del calibro di Victor Osimhen.