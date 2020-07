Real Madrid, si pensa al clamoroso ritorno di Gonzalo Higuain

Clamorosa ipotesi di mercato quella descritta nelle ultime ore da ‘Don Balon‘, famoso media iberico. Secondo quanto si apprende, in orbita Real Madrid potrebbe esserci un ritorno sorprendente in questa sessione estiva di calciomercato: Gonzalo Higuain.

L’argentino che ormai non trova più posto nella Juve ed è agli sgoccioli con la sua avventura italia, potrebbe quindi sbarcare dove la sua carriera da top player ebbe inizio. Tale ritorno rientrerebbe nel progetto di Zinedine Zidane. L’allenatore francese ha infatti chiesto alla propria dirigenza l’acquisto di qualche calciatore esperto per il proprio attacco.

L’ex Napoli, Milan e Juve sarebbe una soluzione perfetta per il Real Madrid. Il Pipita infatti conosce già molto bene l’ambiente, rappresenta un centravanti molto economico al momento e può vantare di esperienza abbondante.

Gonzalo Higuain non sarebbe l’unico tassello offensivo in orbita Real Madrid. Oltre al Pipita, al Real Madrid piace molto El Kun Aguero. Il centravanti del City non vive un rapporto idilliaco con il tecnico Pep Guardiola e per tale motivo potrebbe dire addio a fine stagione.

Il Real Madrid quindi potrebbe registrare in attacco un doppio colpo argentino di esperienza internazionale: Gonzalo Higuain e Sergio Agureo. A far posto ai due centravanti vi saranno altrettante cessioni: al momento di parla di Mariano Diaz e Luka Jovic.