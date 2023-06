Real Madrid su Di Marco

I bianchi hanno aggiunto alla lista dei giocatori da comprare Di Marco, che ha giocato un ruolo fondamentale nella grande stagione dei nerazzurri

Come sappiamo, il Real Madrid è ancora in dubbio se ci saranno o meno altri acquisti nel resto della finestra di trasferimento estiva. Perché nulla sembra chiaro nonostante siamo all’inizio di questa finestra di trasferimento, che si preannuncia lunga e intensa.

Ecco perché c’è sempre spazio per la comparsa di nuovi obiettivi, in questo caso per rinforzare la rosa allenata da Carlo Ancelotti. Per questo motivo, nell’agenda merengues c’è già un giocatore inaspettato, soprattutto per la posizione in cui gioca. Un giocatore di sicuro affidamento e che potrebbe presto finire per essere vittima di continue voci di mercato.

Dimarco piace e non poco

Secondo l’Independent, si parla di un terzino sinistro, posizione in cui si trova Ferland Mendy e dove è appena arrivato Fran Garcia. Ma la stagione di Federico Dimarco con l’Inter è stata indubbiamente sensazionale e ha portato a voci come questa, come ci si aspetterebbe.

Autore di 6 gol e 8 assist in 50 presenze nella stagione appena conclusa, l’ala 25enne è uno dei giocatori chiave che attualmente militano nella squadra vicecampione d’Europa. Il giocatore è quindi di grande interesse per i campioni della Copa del Rey. Il Real Madrid sembra poter voler fare un’offerta ai nerazzurri, che però difficilmente lo lasceranno partire. Il giocatore sembra, però, poter voler restare all’Inter senza cercare un’altra sistemazione. Il Real Madrid ci proverà in ogni modo, ma improbabile che possa accadere una sua cessione.