Real Madrid su Lobotka, De Laurentiis chiede 60 milioni

Nelle ultime ore in casa Napoli si parla di Stanislav Lobotka, il regista che sta facendo così bene nel suo ruolo da attirare su di lui l’attenzione di diversi club europei.

Lo slovacco, infatti, in quest’avvio di campionato ha fatto ricredere tutti coloro che non lo ritenevano all’altezza viste le prestazioni delle scorse stagioni. Tra l’altro, si sono accesi su di lui i riflettori di alcune big europee come il Real Madrid.

L’indiscrezione secondo cui Carlo Ancelotti avrebbe chiesto informazioni su di lui arriva da TMW. Il tecnico, infatti, sembra apprezzare la capacità di smistare la palla ai compagni e l’abilità nel difenderla quando necessario.

Dalla Spagna non è ancora arrivata nessuna proposta ufficiale ma per De Laurentiis la cifra per la partenza è fissata a 60 milioni di euro.