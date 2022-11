Real Madrid su Lobotka

Il Napoli dopo aver incantato mezza Europa con il proprio gioco, deve fare i conti con gli interessamenti da parte delle migliori squadre per i suoi giocatori. Il Real Madrid sembra aver messo gli occhi sul centrocampista Stanislav Lobotka. Lo slovacco sembra essere l’indiziato numero uno per prendere l’eredità di Luca Modric. Carlo Ancelotti lo ha indicato come possibile soluzione al presidente dei “Galacticos” Florentino Perez.

Il Real in estate ha già rinforzato il reparto del centrocampo con gli acquisti dei giovani francesi Camavinga e Tchouameni. Al fianco dei baby talenti, Lobotka potrebbe dettare il gioco nella squadra di Madrid. A dare le ultime novità riguardanti questo interessamento al centrocampista slovacco è TMW che scrive:

“Estate 2023. In questo momento il Napoli non ha nessuna intenzione di modificare qualcosa. Tutto il club è concentrato sul più otto in Serie A, ma anche gli ottavi di Champions League sono un obiettivo sensibile. Va tutto troppo bene per pensare di cedere qualcuno a Gennaio, sopratutto così importante come lo slovacco. Così tutti i discorsi, per una cessione a titolo definitivo, sono rimandati a Giugno”

“Il Real Madrid ha già contattato il Napoli, che ha evidentemente il coltello dalla parte del manico. Lobotka però, dopo quanto successo con Kalidou Koulibaly, non verrebbe iper valutato. Il prezzo che gli azzurri ne fanno è nella regione fra i 55 e i 65 milioni, ovviamente poi dipenderà dalla fine di una stagione dove lo slovacco sta dimostrando tutte le sue qualità.”

Dopo le esperienze passate, il Napoli se arriverà un’offerta congrua non ci penserà due volte a far partire i suoi calciatori. Lobotka è un nome caldo per il Real Madrid e Florentino Perez non se lo lascerà scappare facilmente. C’è da capire nel corso dell’anno come si evolverà la cosa e se l’anno prossimo lo slovacco possa vestire la maglia pluripremiata dei “Galacticos“.