Real Madrid su Osimhen e Abraham

Le Merengues sono vittima delle solite voci che cercano di mettere nel mirino nuovi giocatori per la prossima stagione. In questo caso, ci sono nuovi obiettivi per l’attacco dei Blancos

Continua e continua. I dubbi di questa stagione nell’attacco del Real Madrid continuano anche in questa stagione in cui il rendimento di Karim Benzema è lontano da quello della stagione precedente. Il Real Madrid ha recentemente riaperto il dibattito sul rafforzamento della linea di attacco in estate. Anche se la strada da percorrere è ancora lunga.

Le merengue valuteranno al momento opportuno le mosse che la squadra di Carlo Ancelotti dovrà fare per finire di rafforzare il proprio potenziale d’attacco in vista della prossima stagione. Ma in ogni caso, la squadra del tecnico italiano sta già iniziando a raccogliere i nomi di possibili obiettivi interessanti.

Due nuovi obiettivi in Italia

In questo caso, Defensa Central spiega che le Merengues stanno già valutando seriamente diverse possibilità per il loro attacco. All’orizzonte si profilano due attaccanti, che sono stati fortemente voluti per rafforzare il potenziale d’attacco della squadra di Chamartin, che sta già brillando in Italia.

Il primo è l’inglese Tammy Abraham, che gioca nella Roma, dove è un giocatore importante. Il secondo è Victor Osimhen, attaccante nigeriano di 24 anni, protagonista di un Napoli in cui l’africano sta giocando un ruolo fondamentale per mantenere la squadra ai vertici della classifica. Entrambi i calciatori sono profili di spessore e che potrebbero far bene con il Real Madrid. Per il primo è un po’ più complicato, per il secondo si può fare.