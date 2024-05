Real su Barella e Veerman

La partenza del tedesco Toni Kroos dalle Merengues ha lasciato orfano il centrocampo di Carlo Ancelotti. Di conseguenza, continuano ad emergere informazioni di ogni tipo, che fanno luce sui piani che la squadra del tecnico italiano ha per il successore del giocatore per la prossima stagione

Il Real Madrid continua a lavorare per la prossima stagione, pianificando mosse che vengono via via svelate sulla base dei dettagli che già conosciamo. È il caso della partenza annunciata oggi di Toni Kroos, che con il suo ritiro lascia un grande vuoto a centrocampo.

Il tedesco non sarà più attivo e, poche ore dopo aver appreso la sua decisione, si sono diffuse anche le voci su chi sarà il suo successore o i suoi successori. È quanto emerge da un articolo del quotidiano Marca che, oltre a confermare i piani di cui si vociferava ore fa, aggiunge altri nomi alla lista del Real Madrid.

Due nuovi desideri

In questo caso, la squadra di Chamartín segue le orme di altri due giocatori. Iniziamo con Nicolò Barella, giocatore chiave dell’Inter Milan, dove è stato protagonista dello scudetto in questa stagione con un totale di 2 gol e 4 assist nelle 45 partite disputate.

Dall’altra parte abbiamo Joey Veerman, 25enne olandese del PSV Eindhoven. Questo centrocampista, che ha fornito 19 assist in 36 presenze nella scorsa stagione, è un giocatore più sconosciuto, ma si adatterebbe al profilo grazie alle sue somiglianze con il tedesco. Più probabile questo secondo profilo, visto che l’Inter non sembra intenzionata a trattare per Barella nella prossima stagione.