Recensione FXORO: Per Un’esperienza Di Trading Redditizia

La tecnologia ha cambiato diversi settori in diversi modi e l’industria commerciale non fa eccezione. Il trading online è ora diventato un fenomeno globale e offre tonnellate di opportunità alle persone di investire il proprio denaro in vari mercati per godere di grandi rendimenti. Ha spinto molte persone a tentare la fortuna in questo settore per vedere se possono trarne beneficio. Se sei interessato a fare lo stesso, dovrai prima trovare un broker. Senza un broker, non puoi iniziare questo viaggio, ma non è una decisione facile da prendere. Troverai un numero enorme di broker disposti a offrirti i loro servizi.

Questo dovrebbe essere una buona cosa perché significa che hai molta scelta, ma il rovescio della medaglia è che provoca molta confusione tra la gente. Come si fa a distinguere tra broker buoni e cattivi? Sì, il mercato ha la sua giusta quota di cattivi broker, alcuni dei quali sono truffe mentre altri sono decisamente non sicuri. In quale categoria rientra FXORO? Una società con sede a Cipro, MCA Intelifunds Ltd., ha introdotto questo broker ed è regolamentato e autorizzato dalla CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission). Questo broker è stato lanciato sul mercato nel 2012, il che significa che è relativamente nuovo nel mondo del trading.

FXORO ha ottenuto il riconoscimento perché questo broker consente ai suoi clienti di negoziare una vasta gamma di prodotti di trading e offre alle persone l’accesso alla piattaforma di trading leader sul mercato. Come puoi usare FXORO per guadagnare profitti? Continua a leggere per sapere:

Prodotti disponibili per la negoziazione

Come detto sopra, FXORO offre ai suoi clienti un’eccellente varietà di prodotti di trading, che includono coppie di valute, indici, materie prime e CFD forex. Una volta aperto un conto con FXORO, sarai in grado di scambiare più di 60 coppie di valute 24 ore al giorno. La cosa migliore del broker è che richiede un capitale minimo e fornisce anche una leva di circa 400: 1. Se il trading di CFD ti interessa, ti consentirà di accedere ai mercati globali nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Asia e in Europa. C’è molta varietà quando si tratta di materie prime, indici e azioni. Anche la leva offerta sugli indici è di 400: 1.

La piattaforma di trading MT4

Quando si tratta di piattaforme di trading, non c’è dubbio che MT4 sia considerato lo standard sul mercato. Non si può negare che questa piattaforma abbia guadagnato un grande seguito ed è diventata la migliore scelta di trader a livello globale. FXORO ha assicurato che quando gli operatori si iscrivono a questo broker, possono godere dei grandi vantaggi che la piattaforma MT4 ha da offrire. Fornisce la sua versione desktop, web e mobile ai suoi utenti. Ciò significa che puoi trarre vantaggio dalle sue capacità di creazione di grafici avanzate, scambiare più strumenti da un unico account, visualizzare tutte le informazioni importanti e usufruire di Expert Advisor e trading automatizzato, il tutto attraverso un’interfaccia intuitiva. La cosa migliore è che è una piattaforma molto sicura che utilizza la crittografia a 128 bit.

Le opzioni dell’account da esplorare

Ogni broker chiede ai propri trader di creare un account con loro, che registra i loro investimenti, le negoziazioni e altre informazioni importanti. Questo vale anche per FXORO, ma l’aspetto piacevole di questo broker è che ha mantenuto le opzioni semplici e uniche per tutti, indipendentemente dallo sfondo da cui provengono. La prima opzione è denominata conto fisso che può essere aperto con un deposito di $ 200. La leva finanziaria è di 400: 1, non sono applicabili commissioni e si può godere della piena capacità di margine. Gli spread per questo account iniziano a 2 pips.

Il secondo account è l’account mobile che richiede un deposito di $ 1.000 e offre una leva di 200: 1. Lo stop out è del 25% e non si applica alcuna commissione. Il conto ECN è la terza opzione e richiede un deposito di $ 5.000 e viene offerta una leva di 100:1. Gli spread sono quasi 0 pip ma viene addebitata una commissione di $ 6 per lotto. 50% di stop-out è disponibile. Puoi anche aprire un conto islamico per tutti e tre i tipi di conto se sei un commerciante musulmano e non vuoi avere a che fare con gli interessi.

Una vasta gamma di strumenti di trading

È vero che la piattaforma di trading MT4 vanta un proprio set di strumenti, ma FXORO ha aggiunto anche altri strumenti alla sua piattaforma per fornire alcuni extra ai suoi utenti. Troverai un calendario meraviglioso e conciso che fornisce dettagli facili da seguire e chiari sui prossimi importanti eventi finanziari ed economici. Troverai anche uno strumento di segnalazione basato sui giudizi di terze parti indipendenti. FXORO ha anche aggiunto una tabella che fornisce le tariffe in tempo reale.

I trader principianti possono trovare risorse complete

FXORO è uno di quei broker che comprende pienamente che non tutti i trader sul mercato hanno esperienza, conoscenza e abilità. È stato molto accomodante per quanto riguarda i trader principianti perché il broker offre loro la possibilità di imparare tutto, a partire dalle basi, inclusi tutti i tipi di gergo commerciale coinvolti, e passando ad aree complesse come le strategie di mercato e l’analisi. Il centro di formazione sul sito web del broker comprende una serie di segnali, video e e-book. Viene inoltre fornita ai clienti una formazione individuale.

C’è un programma di riferimento a un amico

I broker non regolamentati sono noti per offrire grandi bonus come mezzo per attirare i trader, ma quelli regolamentati non seguono questa pratica così come vengono con le stringhe allegate. FXORO ha trovato un’alternativa perfetta per i suoi commercianti offrendo un bonus amico di riferimento. Ciò significa che i suoi utenti devono convincere i loro amici a registrarsi con FXORO e riceveranno un bonus quando effettuano un deposito per iniziare a fare trading. L’importo del bonus dato dipende dal deposito iniziale e dal numero di lotti scambiati.

Pensieri finali

Tutto sommato, FXORO si presenta come un broker molto completo in vari aspetti. Anche l’assistenza clienti è impressionante, così come l’infrastruttura di sicurezza. Anche le commissioni bancarie e commerciali sono ragionevoli, consentendo agli operatori di godere di un’esperienza redditizia.