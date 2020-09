Recensione PluriFarma.it: l’e-commerce farmaceutica che fa per te

Mantenere il proprio corpo in salute e dedicarsi al benessere della persona significa non tralasciare alcun dettaglio. Chi desidera arrivare alla vecchiaia nel miglior modo possibile e combattere gli acciacchi dell’età deve non solo metterci del suo ma anche farsi supportare da chi è esperto nel settore. Oltre alla corretta alimentazione e all’attività fisica, sempre più spesso si fa ricorso a prodotti farmaceutici che apportano benefici al nostro corpo e alla consulenza degli esperti nel settore. E’ proprio ciò che fanno gli specialisti di PluriFarma.it, nuova e-commerce specializzata nella vendita di articoli di prima scelta e delle migliori marche nel settore della cosmesi, del benessere e make-up, dell’igiene personale, dello sport e per la salute dei vostri animali. Per consultare il sito clicca qui.

PRODOTTI E SPEDIZIONE – La nostra Redazione ha deciso di provare prodotti per la cura della persona, in particolare la crema Skinius Rimage per il contorno occhi, ideale per prevenire e attenuare micro-rughe, occhiaie, borse e cedimento delle palpebre, e la Skinius Plusol, crema solare per il viso con Plusolina, complesso costituito da un mix di oli (olio di crusca di riso, di karanja, di cotone) e vitamina E dall’azione antiossidante. (Foto di seguito)

Oltre ad aver constatato l’alta qualità dei prodotti, quello che ci ha particolarmente colpito sono state le tempistiche di spedizione e la cura nei dettagli. Le creme sono arrivate in sole 24h in perfette condizioni, soprattutto grazie all’accurato imballaggio. All’apertura dello scatolone è fuoriuscita una dolce fragranza, con tanto di campioncini per testare nuovi prodotti. Piacevole sorpresa anche quella di trovare un bigliettino con tanto codice sconto per i prossimi acquisti. Un’esperienza, dunque, che consigliamo anche ai nostri lettori. Acquistare prodotti su PluriFarma.it è sinonimo di qualità. La possibilità di ricorrere a consulenze gratuite e la cura dei dettagli nella spedizione dei prodotti fanno poi la differenza.