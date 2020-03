Recensione Proscenic L9: ecco cosa dovresti sapere

Oggi voglio parlarti dell’ultima aspirapolvere che ho comprato. Lo ammetto, sono rimasta molto soddisfatta e non solo perché rispecchia il modello perfetto per me, ma soprattutto perché dopo aver comprato tante scope elettriche che mi hanno delusa, oggi finalmente posso interrompere la mia ricerca. Per questo vi offro la recensione Proscenic L9 completa di tutti i dettagli e dei miei pensieri.

Grazie alla scopa elettrica Proscenic I9 posso pulire casa a fondo senza dover perdere tempo a passare più volte i pavimenti per lasciarli puliti. Con un bambino piccolo in casa e due animali è davvero importante per me poter contare su una aspirapolvere dalla potenza ottima. Posso scegliere io tra i tre differenti livelli di potenza.

Il primo livello di potenza raccoglie capelli e polvere. Il secondo va a catturare anche le piccole particelle e infine il terzo raccoglie cose più grandi come per esempio i sassolini della lettiera del gatto. Ha una velocità di motore fino a 80.000 giri al minuto.

Una delle caratteristiche che mi ha portato a scegliere lei e non altre scope elettriche è il fatto che non possiede fili. Per me è sempre stato un problema perché il cavo intralcia le pulizie di casa. Adesso, ti mostro quali sono secondo me gli aspetti positivi di questa aspirapolvere.

Perché scegliere Proscenic I9