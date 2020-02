Recensione TFX25: Raggiungi i Tuoi Obiettivi Finanziari con Assoluta Fiducia

Sebbene non vi siano dubbi sul fatto che per iniziare a fare trading sia necessaria una notevole quantità di capitale e una solida conoscenza del mercato finanziario, esiste anche un altro fattore che contribuisce al successo; la scelta del servizio di intermediazione. Che tu sia un commerciante istituzionale o al dettaglio, è essenziale scegliere il broker giusto per massimizzare i tuoi profitti sfruttando i servizi e gli strumenti che ti vengono forniti. Non mancano le opzioni quando si guardano i broker, ma ciò non significa che ci si possa fidare di tutti. In effetti, alcuni di questi sono truffe vere che sono interessate solo ai tuoi soldi e possono intrappolarti facilmente con pretese elevate.

Opinione TFX25

TFX25 è lo stesso? Questo è anche un broker di forex e CFD che mostra una vera promessa quando si tratta di soddisfare le esigenze dei suoi clienti, ma lo fa davvero? Come puoi esserne sicuro? L’unico modo per farlo è valutare esattamente cosa offre TFX25 e poi prendere una decisione sul broker. Diamo un’occhiata a cosa puoi ottenere con questo broker.

Panoramica di TFX25

TFX25 è di proprietà e gestito da una società chiamata London Capital Trade, che ha sede nel Regno Unito. Questa intermediazione è stata fondata principalmente per aiutare gli operatori ad accedere ad alcuni dei principali mercati finanziari, come forex, indici e materie prime attraverso una piattaforma equa, facile da usare ma potente.

Diversi prodotti commerciali

Una delle prime cose che chiunque dovrebbe guardare quando si verifica un broker è i prodotti di trading che stanno offrendo. Ci sono alcuni broker sul mercato che offrono solo una manciata di opzioni, che possono essere limitanti per le persone che preferiscono espandere il proprio investimento a diversi asset per massimizzare i rendimenti. TFX25 ti offre l’opportunità perfetta per farlo perché ha sbloccato mercati finanziari diversi per i suoi clienti. Puoi scegliere di investire i tuoi soldi nel mercato forex, azioni, obbligazioni, energie, indici e metalli.

La parte più interessante è che non offrono solo opzioni limitate da ogni mercato. Invece, TFX25 ha assicurato la disponibilità di ricche opzioni, indipendentemente dallo strumento che desideri negoziare. Puoi trovare coppie di valute principali, minori ed esotiche e con alcuni degli spread più stretti sul mercato. Allo stesso modo, le loro opzioni su azioni non sono seconde a nessuno e così via. Sarai in grado di diversificare il tuo portafoglio in base al contenuto del tuo cuore e non dovrai preoccuparti di rischi elevati.

Numerose categorie di account

Per utilizzare un servizio di intermediazione, devi aprire un account con loro. Se controlli la maggior parte dei broker di mercato, noterai che hanno tre opzioni standard. Queste categorie di account sono progettate per i principianti, per quelli con una certa esperienza e per i trader professionisti, rispettivamente. Tuttavia, queste opzioni possono essere un po ‘restrittive in alcuni scenari. Pertanto, TFX25 ha messo a punto quattro opzioni di conto perché comprende appieno le diverse esigenze dei trader e vuole che si sentano il più a loro agio possibile.

Le opzioni iniziano con l’opzione Base, che richiede un deposito minimo di $ 250 e fornisce un’analisi giornaliera del mercato. Puoi anche ottenere assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, accesso al Web e alla piattaforma di trading mobile e video tutorial. Puoi sbloccare più funzioni registrandoti con un altro account. Queste opzioni di account sono Micro, Personal e VIP e l’ultima ha un requisito di deposito di $ 1.000.000. Alcune delle funzionalità che queste opzioni di account possono offrirti includono analisi giornaliere premium, un account manager dedicato e accesso a seminari e webinar, che forniscono molte informazioni e conoscenze.

Puoi scegliere un tipo di conto adatto alle tue esigenze di trading e al tuo portafoglio e aggiornare in seguito man mano che acquisisci maggiore esperienza ed esposizione.

Molteplici forme di trading

Anche il tipo di esperienza di trading che puoi aspettarti da un broker è una considerazione importante perché se è troppo complicato o richiede tempo, preferiresti opzioni migliori. La cosa positiva di TFX25 è che non si adatta nemmeno all’approccio a taglia unica. Innanzitutto, dovresti sapere che questo broker ha optato per la piattaforma di trading leader sul mercato, ovvero MetaTrader 4. È una delle opzioni più avanzate e viene fornito con una varietà di indicatori e strumenti tecnici che possono migliorare l’esperienza di trading per gli investitori.

TFX25 offre soluzioni basate su Web e desktop per MT4, il che significa che puoi sceglierne uno secondo la tua convenienza. Se non desideri scaricare e installare la piattaforma di trading, la soluzione basata sul Web può essere un vero toccasana. Se si preferisce la potente interfaccia del client desktop, è possibile rinunciare alla piattaforma basata sul Web. Indipendentemente da quello con cui vai, il broker supporta grafici interattivi, indici globali, notizie finanziarie e preventivi push, il tutto in tempo reale.

Inoltre, le offerte non finiscono qui. TFX25 è pienamente consapevole del fatto che nel mondo avanzato di oggi, ad alcune persone piace anche fare trading in movimento, specialmente quelli che non sono trader a tempo pieno. Pertanto, offrono anche un’app mobile, disponibile per smartphone Android e iOS e altri dispositivi. Non devi perdere movimenti di mercato o grandi opportunità solo perché non hai accesso al tuo PC o laptop perché puoi fare trading in movimento.

Costi di trading ragionevoli

In che modo i broker realizzano i loro profitti? Dopotutto, stanno offrendo un servizio ai loro clienti in modo che possano fare tutto il possibile per facilitare le persone di tutto il mondo. Alcuni broker addebitano commissioni, che possono sembrare piccole, ma il fatto è che a volte la somma cumulativa può essere decisamente oltraggiosa. In effetti, possono essere disastrosi se finisci dalla parte sbagliata di uno scambio. Pertanto, non dovresti mai scegliere un broker senza verificare quante commissioni addebitano, se presenti. Ma, se il broker non addebita commissioni, come generano un profitto?

Alcuni broker utilizzano gli spread per realizzare profitti, il che si riferisce alla differenza che noterai tra il prezzo richiesto e il prezzo di offerta di un bene. Ancora una volta, gli spread possono variare tra i broker in quanto alcuni offrono spread stretti mentre ci sono anche quelli con spread elevati. Dove cade TFX25? Sarai sicuramente felice di sapere che questo broker non addebita alcuna commissione ed è giusto e trasparente in merito alle loro politiche sui prezzi. Ciò significa che non dovrai preoccuparti di eventuali costi nascosti che ti verranno in seguito in seguito.

Il broker ha optato per il modello di spread e sarete lieti di sapere che stanno offrendo alcuni degli spread più stretti del settore. In questo modo, puoi mantenere ragionevoli i tuoi costi di trading e allontanarti con i tuoi profitti.

Ampie risorse educative

Uno dei punti di forza di TFX25 è che ha dato ai suoi clienti l’accesso ad alcune delle migliori risorse educative che riescono a trovare ovunque. Coloro che stanno appena iniziando il loro viaggio nel mondo del trading possono usare tutto l’aiuto che possono ottenere. Anche un piccolo errore da parte loro può spazzare via il loro capitale ed è qualcosa che vogliono evitare. Allo stesso modo, anche i trader esperti hanno bisogno di aiuto nello sviluppo di strategie di trading e quindi le risorse educative possono essere immensamente utili.

TFX25 ha dato accesso ad alcuni dei materiali più estesi e dettagliati relativi ai diversi mercati, che possono essere trovati sotto forma di video e segnali di investimento che sono stati adattati per funzionare per diverse categorie di operatori. Inoltre, gli operatori possono anche accedere a webinar e seminari condotti con esperti del mercato e questo può aiutare tutti a tenere il passo con gli ultimi cambiamenti del mercato e le tendenze più recenti.

Offrono anche una guida gratuita per principianti sul loro sito Web, che copre alcune informazioni vitali relative all’analisi tecnica e fondamentale, ai piani e alle strategie di trading, alla gestione del rischio e alla volatilità del trading.

Varietà di metodi di pagamento

La facilità con cui è possibile depositare i propri fondi e prelevarli è spesso una caratteristica sottovalutata di una mediazione. Solo quando ti trovi ad affrontare problemi ti rendi conto di quanto possa essere importante. TFX25 può prestare molta attenzione a questo aspetto al fine di garantire che i propri clienti possano depositare o prelevare i propri fondi in modo semplice e rapido. Ci sono una varietà di metodi di pagamento offerti sulla piattaforma in modo che tu possa optare per uno secondo la tua facilità e convenienza.

Hanno aggiunto carte di debito e di credito, che includono sia Visa che MasterCard, in quanto queste sono le opzioni più popolari. Oltre a ciò, puoi anche utilizzare il bonifico bancario se ti è più comodo. Il broker ha anche tenuto il passo con i tempi e ha aggiunto una varietà di portafogli elettronici ai loro metodi di pagamento perché questi sono rapidi ed efficienti. Neteller e WebMoney sono solo un paio di opzioni che ti imbatterai quando guarderai le opzioni di pagamento su TFX25.

Assistenza clienti rapida

Poiché i mercati finanziari sono chiusi nei fine settimana, TFX25 offre ai propri clienti opzioni di assistenza 24/5. Il broker comprende il valore di offrire un supporto clienti forte e completo ai clienti, specialmente durante il trading. Anche un piccolo problema tecnico può causare molti problemi e quindi il loro obiettivo è quello di affrontare tutto in modo tempestivo. Di conseguenza, il broker ti dà la possibilità di entrare in contatto con i suoi rappresentanti via e-mail. Se questo metodo non funziona per te, è sempre un’opzione per telefonare rapidamente.

Scoprirai che i loro agenti sono utili, educati e ben informati e mirano a risolvere le tue preoccupazioni il più rapidamente possibile. Non dovrai affrontare molti ritardi e il tuo problema verrà risolto prontamente.

Conformità e sicurezza

Un aspetto che non può certo essere preso alla leggera è quello della conformità e della sicurezza. Poiché TFX25 è un broker regolamentato, ha adottato una solida politica di conformità che copre i vari aspetti dei requisiti normativi. Il broker segue la politica AML (antiriciclaggio) per motivi di sicurezza, nonché divulgazione del rischio e rimborsi. Hanno anche messo in atto una politica KYC (Conosci il tuo cliente) in base alla quale deve essere presentata una prova di identità e una prova di indirizzo prima di poter effettuare transazioni. Lo scopo della raccolta di queste informazioni è verificare la tua identità per prevenire il furto di identità e tenere gli individui ombrosi lontano dalla piattaforma.

Il broker ha anche optato per una crittografia avanzata sul suo sito Web per mantenere tutte le informazioni condivise con loro sotto copertura. Sono consapevoli del fatto che nessun cliente desidera che le proprie informazioni vengano compromesse e quindi i firewall vengono utilizzati anche per tenere fuori terzi. Nessuna informazione viene condivisa o venduta senza il consenso dell’utente.

Funzionalità e offerte extra

Le informazioni tempestive possono fare una grande differenza nel mercato di trading perché consentono di prevedere i movimenti dei mercati ed eseguire le negoziazioni di conseguenza. TFX25 è perfettamente consapevole del ruolo che queste informazioni possono svolgere e quindi hanno compiuto notevoli sforzi per garantire che i loro clienti possano accedervi immediatamente. Troverai una sezione “Tendenze popolari” e “Migliori operazioni” sul sito web del broker che può essere utilizzato per trarre spunti sulle ultime tendenze del mercato. Ciò è particolarmente utile quando hai esaurito le idee o non sei in grado di decidere dove si sposterà il mercato successivo. Le informazioni possono aiutarti a elaborare un buon piano di gioco.

Parole finali

Quando metterai insieme tutti questi fattori, ti renderai conto che TFX25 è un broker a tutto tondo che può tornare utile per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari senza ostacoli o problemi. Dal momento che è una piattaforma regolamentata, non devi preoccuparti dei problemi di sicurezza e ti offre molte risorse per diversificare i tuoi investimenti quanto vuoi. TFX25 è rimasto al vertice del mercato in termini di piattaforme e strumenti di trading e continua a fare aggiunte man mano che vengono fatte innovazioni sul mercato. Optare per questo broker è una buona decisione che può ripagare nel lungo periodo.