Recensioni Fastweb Casa: ecco cosa sapere sull’offerta casa di Fastweb

Fastweb è considerato l’operatore di telefonia fissa e mobile più utilizzato in Italia ed offre numerosi servizi per le famiglie che permettono di navigare online con una connessione super veloce e utilizzare un servizio di telefonia fissa conveniente, senza sorprese sulle bollette. Il servizio di assistenza clienti è sempre attivo e disponibile tramite App MyFastweb o telefonicamente.

Come troverete scritto anche in molte recensioni fastweb casa presenti in rete, la connessione internet fissa di Fastweb è considerata come la connessione più veloce in Italia, grazie alla Fibra che raggiunge oltre 100 città italiane. Per far fronte alle continue innovazioni delle infrastrutture, Fastweb offre ai nuovi clienti il modem più recente realizzato con le nuove tecnologie, che permette di coprire tutti gli ambienti della casa e utilizzare numerose funzionalità.

Il passaggio alla Fibra è un passaggio graduale e diventa sempre più accessibile con lo sviluppo delle infrastrutture. Per tutti coloro che non sono coperti dalla Fibra FTTH è possibile usufruire della connessione FR, Fibra mista Rame, che garantisce una connessione fino a 200 Mbit/s in download.

Offerta Fastweb Casa: tutte le informazioni utili

Navigando in rete, non è difficile trovare numerosi articoli sulle migliori offerte telefoniche per la casa e tra queste Fastweb si posiziona sempre in cima all’elenco degli operatori con la miglior offerta di telefonia fissa.

Fastweb Casa è un’offerta disponibile anche online ed è molto vantaggiosa sia per il prezzo finale che per i numerosi servizi inclusi nel pacchetto: a soli 29,95 euro è possibile avere gratuitamente il nuovo Modem Fastgate direttamente a casa ed inclusi nel prezzo troviamo chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, assistenza clienti sempre attiva, attivazione gratuita e infine la possibilità di includere per pochi euro al mese l’abbonamento DAZN o NOW TV.

Il Modem Fastgate incluso nel prezzo con l’attivazione online dell’abbonamento Fastweb Casa permette di avere una connessione super veloce in tutti gli ambienti della casa e di gestire il traffico dei dati di ogni dispositivo connesso alla rete.

L’efficienza dell’assistenza clienti Fastweb

L’assistenza clienti di Fastweb si caratterizza per la sua velocità nel risolvere qualsiasi tipologia di problema, sia di natura tecnica che legata ai servizi telefonici. Gli operatori riescono a risolvere un problema nel giro di poche ore e per i guasti tecnici più sgradevoli, le tempistiche per la riattivazione del servizio variano dalle 24 alle 48 ore.

La rapidità degli interventi dei tecnici Fastweb è incredibilmente funzionale e gli operatori incaricati provvedono immediatamente a contattare ogni cliente per riferire aggiornamenti e conclusione degli interventi.

Negli ultimi anni, Fastweb sta digitalizzando sempre di più l’assistenza clienti attraverso l’utilizzo di Chatbot, FAQ e servizi direttamente accessibili sulla app MyFastweb. Anche se il contatto umano è meno presente, la compagnia avvisa sin da subito i propri clienti di eventuali guasti di zona e provvede ad inviare un SMS all’immediata risoluzione del guasto.