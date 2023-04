Recupero Simeone, già convocato contro la Salernitana: non vuole perdersi per niente al Mondo la festa Scudetto

Giovanni Simeone ha recuperato prima del previsto dall’infortunio rimediato nella partita di Serie A contro il Lecce e, nella giornata di ieri, ha svolto la seduta d’allenamento a Castel Volturno insieme alla squadra. Dopo giorni di palestra e differenziato, il calciatore è ora a disposizione di Luciano Spalletti.

Il calciatore ha lavorato sodo in questi ultimi giorni e, secondo le indiscrezioni provenienti da Castel Volturno, sarà già convocato per la partita contro la Salernitana. L’attaccante, infatti, anche se ancora non al meglio, non vuole perdersi per niente al mondo l’eventuale festa Scudetto.