Reddito di Cittadinanza 2022: cosa cambia e tutte le novità

Una delle novità più importanti del nuovo disegno di legge che entrerà in vigore nel 2022 è probabilmente quella che interessa il Reddito di Cittadinanza. A lungo chiacchierato, il sussidio introdotto dal Movimento 5 Stelle subirà importanti e nette modifiche. A spiegare le innovazioni ci ha pensato lo stesso Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa di presentazione della legge di Bilancio.

“Condivido il principio del reddito di cittadinanza, ma bisogna che abbia un’applicazione che sia esente da abusi e non sia da intralcio al funzionamento del mercato del lavoro. È chiaro che il sistema precedente non ha funzionato, è stato un disincentivo al funzionamento del mercato del lavoro, almeno ‘in bianco’, non in nero. Ora i controlli saranno diversi e molto più precisi ex ante”.

Reddito di Cittadinanza 2022: cosa cambia?

Ma quindi cosa cambia nel nuovo Reddito di Cittadinanza? Innanzitutto, esso decadrà automaticamente dopo due offerte di lavoro rifiutate, e non più tre come in passato. E poi, come già accennato, ci saranno sicuramente maggiori controlli.

Seconda modifica sostanziale è che dopo i primi sei mesi di sussidio, quest’ultimo subirà un taglio di cinque euro al mese. Tale modifica interesserà comunque solo i cosiddetti “occupabili“. Esenti dal taglio sono i nuclei familiari con bimbi sotto i tre anni o con disabili gravi e coloro che ricevono meno di 300 euro al mese.

Per il resto, il Reddito di Cittadinanza rimarrà più o meno uguale. Il sussidio sarà accessibile con i medesimi requisiti e richiedibile con le stesse modalità del precedente. Ovviamente altri dettagli di minore importanza potrebbe essere spiegati con il tempo.